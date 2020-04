Truckers for life Bekkevoort annuleren Truckshow: “Er zijn te veel onzekerheden en het is het moment ook niet” DDh

14u14 0 Bekkevoort De vzw “Truckers for life Bekkevoort” neemt het zekere voor het onzekere en stopt met de voorbereidingen van hun truckshow die gepland stond op zaterdag 8 en zondag 9 augustus.

Volgens de vereniging is er te veel onzekerheid over het al dan niet toestaan van dergelijke events in augustus. “Het was een moeilijke maar weloverwogen keuze. Zullen er in augustus grotere bijeenkomsten en evenementen toegelaten worden is de vraag en daarop is nog geen sluitend antwoord. Het laatste wat wij willen is onze vrijwilligers, deelnemers, mindervaliden en bezoekers in gevaar brengen”, legt voorzitter Pieter van Dooren uit.

De bestuursleden kunnen nu ook moeilijker vergaderen (tenzij online), terwijl ze dat eigenlijk volop zouden moeten doen om het event te doen slagen, maar ze vinden het vooral moreel niet verantwoord om in deze crisis aan te kloppen bij potentiële sponsors. “Ondernemers hebben nu wel wat anders aan hun hoofd, maar uitgesteld is niet verloren. We hopen iedereen terug te zien op onze truckshow volgend jaar op 14 en 15 augustus”, besluit de voorzitter.