Thuis-fans opgelet: bij Petrushoeve proef je straks officiële Thuis-wijn Feniks Geert Mertens

25 augustus 2019

00u30 5 Bekkevoort In het najaar kunnen fans van de populaire één-soap Thuis de wijn Feniks ook echt degusteren. Het wijndomein Petrushoeve van Gerry Calders uit Molenbeek-Wersbeek (Bekkevoort) mag de wijn maken. Dat is niet zo verwonderlijk. Het wijndomein doet dienst als locatie voor de buitenopnames van het fictieve wijndomein Stevenson in de soap. De nieuwe Petruswijnen van seizoen 2018 werden afgelopen weekend gelanceerd. Op enkele jaren tijd is het wijndomein een grote speler geworden in het Hagelandse wijnlandschap.

“De productie van Thuis was een paar jaar geleden op zoek naar een mooie locatie om te komen filmen”, vertelt Calders. In de soap is de uitbouw van een nieuw wijndomein aan De Withoeve, dat gerund wordt door het personage Kobe en waar ook Waldek werkzaam is, een belangrijke verhaallijn. “Ons wijndomein werd eruit gepikt. Het is hier heel rustig. Ze kunnen mooie shots maken van de wijngaarden op de heuvels én er komen ook weinig vliegtuigen overgevlogen.”

Vorig jaar was het wijndomein al meerdere keren in de soap te zien en dat zal ook in de toekomst het geval zijn. “Dat de soap Thuis het Hageland eruit gepikt heeft om te filmen, is natuurlijk een geweldig uithangbord voor ons”, gaat hij verder. “We hopen dat we zo het toerisme naar de streek kunnen aanzwengelen.” Heel wat fans hebben de Petrushoeve alvast ontdekt. “Ik krijg telefoontjes van groepen uit Antwerpen en Oost-Vlaanderen die het wijndomein uit Thuis willen bezoeken. Ze komen met de trein tot Aarschot en vragen me welke bus ze moeten nemen om tot hier te geraken.”

De wijn Feniks werd exclusief voor Thuis gemaakt. Over enkele weken wordt die officieel voorgesteld. “Neen, het is een andere wijn als de normale Petruswijnen”, lacht Gerry. “Hij is exclusief voor de serie gemaakt.”

Op enkele jaren tijd heeft de Petrushoeve, naast de vier eigen wijnen, ook een schuimwijn, brandewijn, gin en appelsap gelanceerd. Het seizoen 2018 is het beste tot nu toe. “Hij heeft meer aroma en meer smaak dan de vorige”, weet Gerry. “We hadden in totaal 5.000 liter wijn. Voor volgend jaar verwachten we 8.000 liter. Onze wijngaarden aan de Halensebaan hebben weinig last gehad van zonnebrand. Ik schat dat de minopbrengst een 20% is. Andere wijnboeren hebben er erger onder geleden. Sommigen spreken zelfs van een verlies van 60% van hun druiven.”

Rik Daems

Enkele maanden geleden nam de Petrushoeve ook al het wijndomein van politicus Rik Daems – domein Hagelander – over. Bovendien verzorgt hij ook de uitbating van het toeristisch centrum van de Vlaamse wijn, Vinobelga, dat in het ouderlijk huis van Daems aan de Diestsesteenweg in Rillaar is gelegen. “De familie Daems blijft eigenaar maar de Petrushoeve staat in voor de uitbating”, gaat hij verder. “De wijnen blijven bestaan. Die traditie mag niet verloren gaan.” De vader van Rik, Jos Daems, stond in de jaren zeventig mee aan de wieg van de Hagelandse wijn. “We laten er wel een nieuwe wind door waaien en zullen overgaan tot een restyling.”

Zondag 25 augustus kan je vanaf 11 uur nog op het wijndomein Petrushoeve aan de Halensebaan 36A terecht voor een opendeurdag. De nieuwe Petruswijn kan je er ook kopen. Daarnaast staan er rondleidingen op het programma en krijg je uitleg over het vinificatieproces.