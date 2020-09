TGV gemeenten zijn tevreden met nieuw vervoersplan De Lijn Redactie

28 september 2020

19u26 0 Bekkevoort Kortenaken, Linter, Zoutleeuw, Geetbets, Bekkevoort zijn tevreden dat er meer openbaar vervoer komt in hun regio. Zo zal er extra worden ingezet op de marktbus naar Tienen, komt er een shuttlebus tussen de verschillende gemeenten en worden de belbussen vervangen door flextaxi’s en autodeelsystemen.

Vanaf 2022 wordt het openbaar vervoer in Vlaanderen grondig gewijzigd. “Het afgelopen jaar hebben de TGV-gemeenten (Kortenaken, Zoutleeuw, Linter en Geetbets) zich samen met Bekkevoort sterk laten horen binnen de Vervoerregio Leuven die uit 31 gemeenten bestaat en blijkbaar heeft dat resultaat opgeleverd. Nadat we eerder dit jaar al een herverdeling van de middelen hebben bekomen, worden er op de volgende vervoerregioraad in oktober opnieuw enkele belangrijke stappen vooruit gezet” zegt Kortenaaks schepen van Mobiliteit Kristof Mollu in naam van de 5 gemeenten.

Het huidige reguliere openbaar vervoer en de belbussen blijven tot december 2021 bestaan, nadien worden er in heel Vlaanderen wijzigingen voorzien. “In de eerste voorstellen werden we stiefmoederlijk behandeld maar door de samenwerking met de collega’s uit de andere gemeentebesturen kunnen we toch concluderen dat het openbaar vervoer in onze plattelandsgemeentes er niet verder op zal achteruitgaan en er enkele verbeteringen voorzien zijn. Niet allen wordt er ingezet op enkele bijkomende verbindingen, ook de frequentie van het busvervoer wordt aangepast”.

Iedere gemeente krijgt bovendien, via Vlaamse middelen, een autodeellocatie waar inwoners gebruik kunnen maken van twee elektrische auto’s. “Verder komen er nog een aantal verbeteringen. Zo zal de marktbus Kortenaken – Tienen ook langs Linter passeren, rijdt voortaan een shuttlebus meerdere keren per dag het traject Rummen, Geetbets, Kortenaken, Waanrode, Bekkevoort centrum en Bekkevoort Carpool terwijl een andere langs rijdt in Zoutleeuw, Dormaal, Neerlanden, Rumsdorp en NMBS-station Landen. De grootste wijziging is de vervanging van de belbussen door gesubsidieerde ‘flextaxi’s’. Dit systeem moet er voor zorgen dat er in regio’s zoals de onze, waar het reguliere vervoer beperkt is, toch nog een efficiënt openbaar transport voorhanden is”, gaat Mollu verder.

Er zal nu verder gewerkt worden aan de detaillering van het openbaar vervoerplan voor de regio. “De extra verbindingen of de toekenning van de deelauto’s liggen vast, maar nog niet alle details zijn bepaald. Zo hebben we bijvoorbeeld nog vragen over de concrete werking en tarifering van de flextaxi’s. We merken wel dat de luisterbereidheid groot is en hebben er dan ook vertrouwen in dat onze vragen nog worden weggewerkt”.