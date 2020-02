Tapautomaat met verse koeienmelk aan de Staatsbaan Geert Mertens

02 februari 2020

15u18 2 Bekkevoort Zin in verse melk rechtstreeks van de koe? Dan kan je voortaan met je petfles naar de verse melk-automaat afzakken van boer Marc Derijk aan de Staatsbaan in Assent (Bekkevoort) en naar hartenlust flessen met melk vullen. Naast aardbeien, aardappelen en andere hoeveproducten biedt hij voortaan ook verse koeienmelk aan.

“Dat doe ik op vraag van de klanten”, zegt hij. “Ze bellen vaak om te vragen of ze verse koeienmelk kunnen komen halen om rijstpap of pudding te maken. Ik ben hier niet altijd. Daarom heb ik een verse melk-automaat laten installeren. Het toestel is afkomstig uit Zwitserland. Hier in de streek staat er nog geen. De verse melk van de koeien vloeit rechtstreeks van de stal naar de automaat.”

De automaat staat er pas maar is al erg in trek. “Het is de bedoeling dat je zelf flessen meeneemt maar omdat nog niet iedereen op de hoogte is, staan er de komende dagen enkele flessen ter beschikking die de klanten kunnen meenemen.”

Gewoon muntjes in de automaat werpen, fles eronder houden en je hebt lekker verse melk. De automaat van de boer staat aan de Staatsbaan 99, pal aan het op- en afrittencomplex van de autosnelweg.