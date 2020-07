Scholieren geraken dan toch met de bus op school in september, reizigers van andere trajecten moeten ommetje maken DDh

28 juli 2020

18u45 10 Bekkevoort Na lang aandringen hebben de gemeenten Bekkevoort en Kortenaken dan toch een aangepaste dienstregeling bekomen van De Lijn. Die was volgens hen nodig, nu er op de Tiensesteenweg/Provinciebaan vanaf 10 augustus gewerkt wordt door het Agentschap Wegen en Verkeer, en er geen busverkeer voorzien werd tijdens de werken. Leerlingen uit de deelgemeenten zullen in september alsnog aan school geraken maar voor andere trajecten moet je een ommetje maken om de bus te nemen.

“We begrijpen zeer goed dat er voor de reizigers hinder zal zijn want veel mogelijkheden voor het organiseren van omleidingen zijn er niet. Daarentegen geen openbaar vervoer organiseren in onder andere Waanrode, Rijnrode en Struik vonden wij geen optie. Het openbaar vervoer in onze gemeenten is al niet te best en het leek ons niet eerlijk dat de scholieren in september geen bus meer zouden hebben. We zijn dan ook blij dat er een oplossing gevonden is”, zeggen schepenen Benny Reviers (Ons Dorp) van Bekkevoort en Kristof Mollu (CD&V) uit Kortenaken.

Die oplossing bestaat erin dat er, vanaf 1 september, één van de twee ochtend- en avondritten van lijn 375 dan toch Waanrode, Rijnrode en Struik zal aandoen. “Voor onze gemeentes is dit echt noodzakelijk en geen stopplaats organiseren was onaanvaardbaar. We hebben de voorbije twee weken dan ook regelmatig overlegd met De Lijn en alternatieven aangereikt” geven beide schepenen aan. De bus rijdt wel pas vanaf 1 september zodat er, tussen 10 augustus en 31 augustus geen bediening is.

De sneldienst 420 zal daarentegen niet stoppen aan de haltes ‘Waanrode Grote Weg’ en ‘Kapellen Diestsesteenweg’ zodat reizigers moeten uitwijken naar de halte ‘Glabbeek Vredegerecht ‘of ‘Bekkevoort Kerk’. Ook lijn 373 (Leuven - Lubbeek - Meensel - Waanrode - Assent) wordt in Rijnrode, Struik en Waanrode niet meer bediend en tenslotte vervallen ook de haltes ‘Kiezegemstraat’, ‘Klein Kempen’ en ‘Provinciebaan’ in Molenbeek-Wersbeek (lijnen 373, 375 en 391) tijdens de periode van de werken. Alternatieve opstapplaatsen liggen aan de Tiensebaan in Molenbeek-Wersbeek. Lijn 391 (Tienen – Hoeleden – Waanrode – Tielt) behoudt quasi haar normale reisweg.