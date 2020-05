Ruim 90.000 euro subsidies helpt bij het beheer van het erfgoed DDH

14 mei 2020

13u37 0 Bekkevoort De Vlaamse overheid keurde de uitbreiding goed van de intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst WinAr en de daaraan gekoppelde subsidies. Dat is onder andere goed nieuws voor de gemeente Bekkevoort die voor het beheer van haar erfgoed mag rekenen op ruim 90.000 euro subsidies.

Naast in Bekkevoort was WinAr al werkzaam in Haacht, Holsbeek en Rotselaar maar daar komen nu Keerbergen en Tremelo bij. Vlaams minister van onroerend erfgoed Matthias Diependaele keurde de uitbreiding goed van de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst.

Dankzij de samenwerking met WinAr kan Bekkevoort gebruik maken van een expertisecentrum dat zich al meer dan tien jaar inzet voor het erfgoed op lokaal niveau. De aangesloten gemeenten engageren zich hiermee om in te zetten op het duurzaam behoud en beheer van alle deelaspecten van het onroerend erfgoed. WinAr werkt niet alleen rond het bouwkundig erfgoed maar ook rond het archeologisch en landschappelijk erfgoed. “De bedoeling is het lokale erfgoed in kaart te brengen, te behouden, te herstellen en waar mogelijk open te stellen voor het publiek. De subsidies zijn meer dan welkom. Wij betalen er bijvoorbeeld een archeoloog mee en een bouwkundig expert. Vorig jaar konden we ook de Hermansheuvel opwaarderen”, besluit schepen van erfgoed Wouter Lenaerts.