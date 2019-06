Recyclagepark van Bekkevoort volgt hogere tarieven van EcoWerf Tom Van de Weyer

05 juni 2019

17u22 4 Bekkevoort Het recyclagepark van Bekkevoort gaat de nieuwe tarieven invoeren die door EcoWerf zijn voorgesteld. “Dit betekent dat de prijzen voor steen en sloophout verhogen, maar ze verviervoudigen niet zoals het geval is voor de inwoners van Tielt-Winge”, zegt schepen van Milieu Benny Reviers (Ons Dorp).

EcoWerf stelde onlangs voor om de verschillende prijzen in de gemeenten gelijk te schakelen tot uniforme tarieven in alle parken. Die zijn aangepast aan de index en zorgen ervoor dat de gemeenten elk 75% betalen voor de verwerkingskosten van het afval. De vervuiler betaalt dus 25%. “Maar met onze huidige prijzen dekken onze inwoners maar 14% van de kosten meer”, zegt Reviers. “Daarenboven delen wij nog gratis beurten uit. We zijn dus één van de goedkoopste parken.”

De vervuiler moet meer bijdragen. Het park in Bekkevoort is voorlopig nog een ‘volumepark’, maar zou vanaf 2023 een ‘gewichtspark’ worden, waar de aangeboden fracties worden gewogen en je gedifferentieerde tarieven betaalt per soort materiaal. “Wij willen nu al meegaan in die tarieven”, zegt Reviers. “Administratief is dat eenvoudiger en het zal kosten drukken.”

Afvaltoeristen

“Sloophout en steen worden duurder, maar niet zodanig duur dat onze bewoners gaan sluikstorten. Glabbeek tekende verzet aan tegen de prijsverhoging, maar dat lijkt ons niet verstandig. Glabbeek zal meer kosten hebben en krijgt allicht te maken met afvaltoeristen.”

“Op de volgende vergadering van EcoWerf geef ik ons akkoord voor de uniforme tarieven.” Oppositiepartijen N-VA en Gemeentebelangen konden zich vinden in het voornemen van Reviers.