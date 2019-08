Recordeditie voor Truckshow Ook Marijn ‘Boma’ Devalck van de partij



Geert Mertens

10 augustus 2019

Voor de jaarlijkse Truckshow van de vzw Truckers for Life in Bekkevoort schreven zich 750 trucks in. “Dat is een absoluut record”, zegt voorzitter Pieter Van Dooren van de vereniging. “De voorbije jaren hadden we nooit zo’n hoog aantal inschrijvingen.” Normaal schommelt het aantal tussen de 500 en 600.

Ook Marijn ‘Balthasar Boma’ Devalck was opnieuw van de partij. Hij is een vaste waarde op de Truckshow. Naast de fotosessies met fans, kruipt Marijn ook steevast achter het stuur van een truck en rijdt hij een ritje met het konvooi mee. De mensen met een beperking, die naast hem mogen plaatsnemen, zijn laaiend enthousiast dat ze een ritje mogen maken met mijnheer ‘Balthasar Boma’.

Voor het eerst reed hij in een nieuwe hoogtechnologische truck van Mercedes die rijdt zonder spiegels maar volledig met camera’s is uitgerust. “De dode hoek behoort hiermee tot het verleden”, luidt het. Het voertuig kan, indien gewenst, ook automatisch rijden. “Kan iemand me uitleggen hoe het precies werkt”, lacht Marijn.

Dit jaar was ook zanger Robby Longo van de partij. Ook hij reed een ritje in het konvooi en gaf een optreden ten beste. Ook zondag staan er nog talloze activiteiten en optredens op het programma.