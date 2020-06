Provincie helpt hygiënepakketten uitdelen voor een zorgeloos kamp DDH

24 juni 2020

10u42 0 Bekkevoort De provincie Vlaams-Brabant deelt deze week hygiënepakketten voor het jeugdwerk uit in haar uitleenposten in Bekkevoort en Asse. Ze helpt hiermee Abrassade, een expertisecentrum voor alles wat te maken heeft met het jeugdwerk, jeugdinformatie en jeugdbeleid.

Ambrassade deelt van 23 tot 26 juni in heel Vlaanderen de hygiënepakketten, gesponsord door Colruyt en met de steun van de Vlaamse overheid, uit aan het jeugdwerk en de provincie helpt bij de verdeling via haar uitleenposten. Het pakket bestaat uit mondmaskers, allesreiniger en handgel en elk pakket is goed voor één bubbel van 50 personen voor 10 dagen. “Op die manier willen we de verspreiding van het coronavirus tegengaan en jongeren en jeugdwerkers een zorgeloos zomerkamp bezorgen”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor de uitleendienst. “We steunen dit schitterend initiatief door 2.100 ervan te verspreiden via onze uitleendienst”.

Een twintigtal vrijwilligers staan de medewerkers van de provinciale uitleenposten bij om alles te verdelen aan jeugdverenigingen, jeugdverblijven, speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkinitiatieven. In Asse worden er 1300 verdeeld, in Bekkevoort 800.