Protestactie tegen asielcentrum Bekkevoort lokt massa volk Kristien Bollen

31 december 2019

10u31 5 Bekkevoort De protestactie die het Vlaams Belang maandagavond organiseerde aan het gemeentehuis van Bekkevoort tegen het geplande asielcentrum langs de Witteweg kon op heel wat belangstelling rekenen. Ruim 150 mensen kwamen hiervoor opdagen, onder meer Dries Van Langenhove en Nico Creces namen er het woord.

Het Vlaams Belang is immers niet te spreken over de plotse komst van een nieuw opvangcentrum in het landelijke Bekkevoort en blijkbaar delen heel wat inwoners deze mening. Het is volgens de partij zonneklaar dat de opvang van meer dan 100 asielzoekers de draagkracht van de buurt ver overstijgt en de veiligheid hypothekeert. “Bovendien is de manier waarop deze beslissing door de strot is geduwd van de Bekkevoordenaars onaanvaardbaar. Op geen enkele manier is de mening van de bevolking gevraagd! Een infovergaderingetje organiseren nádat de beslissing is genomen, verandert daar niets aan”.

De partij verdeelde in de onmiddellijke omgeving van het geplande centrum flyers om de mensen op te roepen deel te nemen aan de protestactie. Enkele uren nadat het evenement online werd gezet op Facebook gaven reeds een 700-tal mensen aan present te tekenen. Dat was ook te merken aan de stevige opkomst.

Juridische actie

Maar ook beleidsmatig uitte de partij grondige bezwaren. “Terwijl 1 op 5 van onze mensen de eindjes niet meer aan mekaar kan knopen, blijft minister De Block het OCMW van de wereld spelen. De opvang van één asielzoeker kost de belastingbetaler tussen 1.500 en 2.250 euro per maand. En dat terwijl vorige week nog bleek dat 1 op 7 Belgen moet lenen om een kerstcadeau te kopen. Wij vinden dat men eerst aandacht moet hebben voor onze zwakkeren”, klinkt het bij het Vlaams Belang.

Naast publiek en politiek protest is volgens de partij ook juridisch een en ander mogelijk. “Als partij kunnen wij echter geen procedure inleiden aangezien wij geen rechtstreeks belang hebben. Maar wij kunnen de inwoners van Bekkevoort wel met raad en daad bijstaan om dat wel te doen”.