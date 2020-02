Pop-up opvangcentrum voor asielzoekers sluit de deuren Kristien Bollen

10 februari 2020

18u51 0 Bekkevoort In het jeugdverblijf Zoimus aan de Witteweg in Bekkevoort werd op 6 januari een pop-up apvangcentrum voor asielzoekers geopend. Vandaag vertrokken er reeds enkele van de 112 die er verbleven.

De opening kwam er op vraag van de federale overheid naar aanleiding van het tekort aan opvangplaatsen in ons land. Het tijdelijke opvangcentrum zou er verblijven tot 13 februari. Vrijdag werd een afscheidsfeestje gehouden voor de vrijwilligers, de inwoners en de buurtbewoners. Intussen verlieten vandaag al enkele asielzoekers het centrum, morgen en woensdag vertrekken de laatsten. “Het is wel degelijk zo dat het asielcentrum op 13 februari de deuren sluit” klinkt het bij het Rode Kruis Vlaanderen. “Enkele bewoners vertrokken al vandaag, de overigen vertrekken dinsdag en woensdag. We verspreiden dus eigenlijk zowel hun vertrek als hun aankomst in andere centra zodat alles rustig kan verlopen. Woensdagavond is iedereen dus weg. Donderdag kunnen we er dan de laatste spullen weg halen.”