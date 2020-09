Politie zet extra ploegen in tegen inbraken Kristien Bollen

28 september 2020

De politiezone Hageland heeft tijdens de nacht van zaterdag op zondag drie extra ploegen ingezet naar aanleiding van de recente woninginbraken. Deze bijkomende inzet kaderde eveneens in een arrondissementele actie gericht op de bestrijding van dit fenomeen, waarbij meerdere politiezones bijkomende mensen inzetten om rondtrekkende dadergroeperingen op te sporen.

Door de inzet van de drie extra ploegen, bovenop de reguliere permanentieploegen, wil de politiezone Hageland aantonen welk belang ze hecht aan de bestrijding van de woninginbraken.

Op verschillende plaatsen in de zone, verspreid over de vijf gemeenten van de zone, werden controledispositieven opgericht. In totaal werden 41 voertuigen uit het verkeerd gehaald en werden zowel het voertuigen zelf als de inzittenden onderworpen aan een grondige controle. Omdat deze actie samenviel met het “weekend zonder alcohol” werden de bestuurders van de voertuigen eveneens onderworpen aan een ademtest. Geen van de gecontroleerde bestuurders blies positief. Eén chauffeur kreeg een proces verbaal omdat zijn voertuig niet meer in orde bleek met de technische keuring.