Politie roept op tot alertheid na inbraken in tuinhuisjes Kristien Bollen

22 september 2020

19u22 0

Tijdens de nacht van zondag op maandag werd er ingebroken in meerdere tuinhuisjes in de Herenbosstraat in Bekkevoort. De daders konden via een achtergelegen fruitplantage de tuinen van de woningen betreden. Uit vier tuinhuisjes werd gereedschap gestolen. In twee andere gevallen werd er niets gestolen. De politiezone Hageland deed ter plaatse de nodige vaststellingen.

“De slachtoffers van de feiten krijgen een aanbod om door de wijkagent te worden begeleid om de nodige beveiligingsmaatregelen te treffen om dergelijke feiten te voorkomen. Het diefstalpreventie advies kan trouwens ook aangevraagd worden door iedere inwoner van onze zone. In elke wijkpost is er minstens één inspecteur gevormd om advies te verlenen in diefstalwerende maatregelen” klinkt het bij de politiezone. “De politiezone Hageland heeft, zeker in de periode dat de dagen beginnen korten, meer aandacht voor het fenomeen van de woninginbraken en tracht proactief te werken door meer controles uit te voeren. Echter, om de woninginbraken grondig aan te pakken, rekenen wij op de steun van de mensen zelf. Wanneer je verdachte toestanden, voertuigen of personen opmerkt in je buurt, meldt dit dan onmiddellijk door 101 te bellen. Soms worden deze voorvallen op sociale media in plaatselijke chatgroepen verspreid, maar wordt de politie niet of te laat verwittigd.”