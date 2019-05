Politie Hageland organiseert opendeur met tal van nieuwigheden Kristien Bollen

24 mei 2019

17u02 0

Politie Hageland organiseert nu zondag 26 mei haar vijfde opendeurdag. Allerlei activiteiten gaan door in en rond het centrale politiegebouw in de Eugeen Coolsstraat in Bekkevoort.

Er zijn demonstraties van drones van de federale politie die gebruikt worden bij zoek- en verkenningsopdrachten, van de cavalerie, pakwerk van honden, drugshonden enz. Ook is er een heus politiemuseum met oude uniformen en een oldtimer wagenpark die je doorheen de tijd brengt. Het moderne wagenpark, een commandowagen en celwagen zullen eveneens te bezichtigen zijn.

Voor de allerkleinsten is er een springkasteel, een fietsbehendigheidsparcours, een video-tir en zijn brandweerlui van Tienen en Diest aanwezig om de jongsten al de blustechniek aan te leren. Zeppi en Zikki zorgen voor de verkeersveiligheid.

Terwijl kinderen zich volop kunnen uitleven kunnen (groot)ouders aansterken bij een eet-of drankenstand. Verder informeert politie nog over drugspreventie, ANPR-camera’s en flitsapparatuur en is er een woordje uitleg over de trajectcontrole. Je kan ook kennismaken met projecten zoals vermiste personen, dierenwelzijn en brand- en diefstalpreventie of kan je een bezoekje brengen aan de klimaatmobiel.

Je kan er zondag dus tussen 10 en 17 uur terecht voor tal van leuke activiteiten. ook het volledige politiegebouw is opengesteld. Hou er wel rekening mee dat de Eugeen Coolsstraat éénrichtingsverkeer zal zijn met tevens parkeergelegenheid en te bereiken is via de N2 (steenweg in het centrum).