Politie Hageland draagt steentje bij aan productie van groene energie Kristien Bollen

20 mei 2020

12u30 0 Bekkevoort De Politiezone Hageland wenst zijn steentje bij te dragen aan de productie van groene energie en schaft daarom een zonnepaneleninstallatie aan v oor de opwekking van elektriciteit voor het hoofdgebouw. Omdat de oppervlakte van het dak van het politiehuis beperkt is, werd er geopteerd voor zonnepanelen met een hoge opbrengst. 160 panelen zullen in ideale omstandigheden een opbrengst van 52,8 Wattpiek kunnen leveren. Dit zal een groot deel van de elektriciteitsbehoefte van het commissariaat dekken.

Er werd ook gekozen om de panelen rug aan rug te plaatsen waardoor er van zonsopgang tot zonsondergang elektriciteit kan opgewekt worden. Door deze opstelling kan ook het vermogen van de twee voorziene omvormers verlaagd worden, wat een financieel voordeel oplevert.

Momenteel is het nog even wachten op het fiat van de externe diensten om de werken te kunnen starten. Het is evenwel de betrachting om de installatie voor de zomerperiode in gebruik te hebben.