Politie en RVA betrappen acht zwartwerkers bij controle Kristien Bollen

22 september 2020

19u20 0 Bekkevoort De politiezone Hageland voerde maandag in samenwerking met de diensten van de RVA een controleactie uit gericht tegen zwartwerk.

Aan het op- en afrittencomplex van de E314 in Bekkevoort konden ze acht mensen betrappen op zwartwerk. Daarnaast werden nog drie processen-verbaal opgesteld voor allerlei inbreuken op de arbeidswetgeving. Twee bestuurders werden beboet wegens het niet dragen van de veiligheidsgordel. Van één voertuig werd vastgesteld dat de technische controle niet meer in orde was.

Tijdens de actie werd ook één geseind persoon gevat. 52 bestuurders werden ook onderworpen aan een ademtest, maar niemand blies positief.