Politie applaudisseert voor bewoners en personeel van de rusthuizen en serviceflats

16 april 2020

14u52 0 Bekkevoort Drie ploegen van de politiezone Hageland en de wijkagenten trokken donderdag naar verschillende rusthuizen en serviceflats in het Hageland om er te applaudisseren voor de bewoners en het personeel. Ook de burgemeesters van de betrokken gemeenten gingen mee.

Donderdagochtend om negen uur was rusthuis Hof Ter Heyde als eerste aan de beurt. “We wilden met onze actie de mensen in de rusthuizen een hart onder de riem steken. De voorbije weken kregen ze heel wat zware klappen te verwerken. Onze actie werd overal op prijs gesteld en het was ook leuk dat de burgemeesters van de betrokken gemeenten mee kwamen doen. Het was heel tof”, besluit commissaris en directeur operaties Kurt Marcoen.

De gemeentes die de agenten bezochten waren Bekkevoort, Tielt-Winge, Geebets, Kortenaken en Glabbeek.



