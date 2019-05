Oude Jongensschool Molenbeek-Wersbeek wordt opgeknapt met Europese subsidie Tom Van de Weyer

24 mei 2019



Bekkevoort krijgt 38.300 euro voor de renovatie van de Oude Jongensschool in Molenbeek-Wersbeek. Het geld komt van het Europees LEADER-project voor plattelandsontwikkeling.

In de lokalen van het vroegere school is de jeugdvereniging KLJ gevestigd, net als de lokale fanfare en de bands Rotzak en The Mutes. De KLJ groeit snel en heeft te weinig plaats in het gebouw. Door de renovatie zal de beschikbare ruimte voor hen verdubbelen. Het grasveld achter en naast de school wordt aangelegd en gebruikt als groene zone en speelplein. In het gebouw worden energiebesparende maatregelen genomen.