Oud-gemeenteraadslid en dorpsfiguur Ivo Nolmans (63) overleden DDH

02 juni 2020

11u41 5 Bekkevoort Oud-gemeenteraadslid Ivo Nolmans is tijdens het Pinksterweekend overleden. Ivo was amper 63 en een zeer gekende figuur in de gemeente.

Ivo was jarenlang gemeenteraadslid maar ook bestuurslid van de lokale Sp.a , het huidige Ons Dorp en had een passie voor de duivensport maar ook voor acteren. Hij speelde in meerdere toneelstukken van het Bekke-voorts volkstoneel. Huidig schepen en onlangs nog waarnemend burgemeester Benny Reviers kende Ivo als een man van het volk. “Maar vooral als een boom van een vent met een oh zo klein hartje. Hij was steeds bereid om de handen uit de mouwen te steken en dit voor iedereen. Ivo, veel dank voor alle steun die je me hebt gegeven”, schrijft Reviers op zijn facebook. Ivo laat een vrouw en kinderen achter. Wij wensen de familie en nabestaanden veel sterkte.