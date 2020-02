Openbare verlichting wordt led-verlichting in veel straten DDH

23 februari 2020

17u53 0 Bekkevoort In verschillende straten van Bekkevoort wordt de verlichting vervangen door een leds-variant. Voor de financiering kan de gemeente een beroep doen op het toekomstfonds van PBE, de Provinciale Brabantse Energiemaatschappij.

De volgende straten krijgen een led-verlichting in 2020. Het gaat om de Robbesrodestraat, Renaat Woutershof, Eugeen Coolstraat-Berkstraat, Zandstraat, Langerode, Koestraat, Oude Tiensebaan, Oude Leuvensebaan en de Dorpstraat. De gemeente beschikt over een bedrag van ruim 1,1 miljoen euro in het toekomstfonds en hiervan gaat 125.000 euro naar de led-verlichting in bovengenoemde straten. Led-verlichting heeft een lager energieverbruik en zorgt dus voor een besparing op de factuur. Het is bovendien milieuvriendelijker.