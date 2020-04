OCMW belt alle 70-plussers om te kijken of ze hulp nodig hebben DDH

01 april 2020

Medewerkers van het OCMW bellen alle 70-plussers in de gemeente op om te peilen naar hun welzijn en om te controleren of ze hulp nodig hebben.

“Om het platform ‘Bekkevoort Helpt’ uit te dragen bij de doelgroep werden er al informatiebrieven aan huis bedeeld, maar nu schakelen we een versnelling hoger. Om er zeker van te zijn dat iedereen op de hoogte is van de hulpinitiatieven bellen medewerkers van het OCMW alle 70-plussers op voor een babbel. Zo weten we zeker dat het goed gaat met hen en zijn we er zeker van dat ze hulp krijgen als dat nodig is”, legt schepen van welzijn en zorg Nathalie Weckx (Ons Dorp) uit.

Indien nodig worden senioren gekoppeld aan een vrijwilliger die hen regelmatig zal opbellen om een gesprekje te voeren. “Ze doen dat zolang de coronacrisis aanhoudt en misschien wel langer”, gaat Weckx verder.

De senioren vinden het alvast een goed idee. “Het doet ons veel plezier te horen dat we beroep kunnen doen op een vrijwilliger die boodschappen kan doen, naar de apotheker voor ons gaat of ons gewoon eens opbelt voor een babbeltje. Dat maakt het allemaal toch net draaglijker”, zeggen Jef Commers en Raymonda Lambrechts uit Assent nadat ze een telefoontje kregen.

Mensen die geen telefoontje kregen – niet iedereen staat vermeld in de witte gids - kunnen zelf bellen naar het OCMW op het nummer 013/46.05.93.