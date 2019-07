Nieuwe verbruikzaal voor Hoeve De Peinwinning Geert Mertens

07 juli 2019

14u53 0

Voortaan kan je bij ambachtelijk ijsfabrikant Hoeve De Peinwinning, aan de Oude Tiensebaan in Bekkevoort, plaatsnemen in een gloednieuwe verbruikzaal. Het voorbije jaar werd daar hard aan gewerkt.

“Vroeger stonden hier twee witte tenten”, zegt zaakvoerster Ann Distelmans. “Een verbouwing was het logische vervolg. Zeker omdat onze klanten in de winter graag binnenzitten. Bovendien kan je nu, in de zomer, in een koele ruimte plaatsnemen. In totaal hebben we plaats voor zestig personen. In de zomer serveren we vooral ijs maar in de winter bieden we ook pannenkoeken en Brusselse wafels aan.”

“Welke ijs in trek is? Vooral vanille blijft het hier op de boerenbuiten goed doen. Daarnaast is ook kinderbueno erg in trek. We wisselen door het seizoen wat af met onze smaken.”

Hoeve De Peinwinning is van woensdag tot zondag geopend van 13 tot 21 uur. Voor meer informatie: hoevedepeinwinning.be