Nieuwe industriezone Assent in de maak DDH

26 maart 2020

18u12 0 Bekkevoort Bekkevoort krijg er een gloednieuw bedrijvenpark bij. “Assent” zal bestaan uit twee gebouwen met in totaal 26 units. De bouw begint in juni en gaat een jaar duren maar geïnteresseerde bedrijven kunnen nu al intekenen.

Vastgoedonderneming voor kmo’s en bedrijven BVI.BE bouwt het nieuwe bedrijvenpark en is een grote speler op de markt met ruim 20 jaar ervaring in de sector. Het bedrijf is actief in Vlaanderen en Wallonië en sinds kort ook in Duitsland. “Wij ontlasten bedrijven en volgen de volledige bouw op. Zij moeten zich daar niets van aantrekken en kunnen zich concentreren op hun core-business”, steekt oprichter Michel Meers van wal. “Wij zullen in Bekkevoort een bedrijvenpark opleveren dat beantwoordt aan de strengste normen op het vlak van energieverbruik en onderhoud. Zo voorzien we ondermeer in slimme verlichting en duurzame architectuur maar er komen zelfs laadplaatsen voor elektrische fietsen. Vanzelfsprekend besteden we aandacht aan voldoende groene accenten en we voorziene een wadi, dat is een bekken waarin het regenwater zich kan verzamelen en in de bodem kan infiltreren”.

26 kmo-units

Bedrijvenpark Assent zal bestaan uit 26 kmo-units die voor verschillende doeleinden kunnen worden gebruikt. “De units worden zo gebouwd dat ze makkelijk kunnen worden aangepast aan de noden van elkeen. Wat vandaag een opslagruimte is tover je vrij makkelijk om tot atelier ofshowroom of kantoorruimte. Dat is een troef wanneer je de unit ooit wilt doorverkopen”, zegt Meers die ook inzet op wat hij noemt toegangscontrole. “Dat wil zeggen dat er geleverd kan worden op tijdstippen wanneer er niemand aanwezig is. Ik geloof sterk dat in de toekomst almaar meer leveringen ’s nachts zullen gebeuren om het verkeer overdag te ontlasten. In dit nieuwe bedrijvenpark spelen we hierop in en installeren we een systeem waardoor dit mogelijk is”.

Het park is gelegen op twee kilometer van de autosnelweg E314 en de kmo-units zijn beschikbaar vanaf 155 vierkante meter. De kleinste units kosten om en bij de 170.000 euro, de gemiddelde units rond de 200.000 euro. Het nieuwe bedrijvenpark zou tegen juni 2021 in gebruik worden genomen maar de units kunnen nu al gekocht worden.