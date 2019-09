Nieuw kunstwerk op de Hermansheuvel ingehuldigd vdt

09 september 2019

14u57 1 Bekkevoort De Hermansheuvel is een beschermde archeologische site uit het Midden-Neolithicum. In het verleden werden er grote concentraties stenen artefacten aangetroffen. Om de archeologische waarde te visualiseren, besliste de gemeente Bekkevoort om er een kunstwerk te plaatsen. Zes kunstenaars dienden een voorstel in en een jury koos het winnende ontwerp ‘Pionier’.

Het kunstwerk is uitgevoerd in cortenstaal en vormt een verwijzing naar een landbouwer, een tulpenbeker en silexsteen. In het geheel is een bank geïntegreerd als rustpunt voor wandelaars. Ina Stabergh schreef een gedicht over de Hermansheuvel, te vinden op een sokkel in cortenstaal naast het kunstwerk. De locatie van het kunstwerk, in de buurt van de archeologische vindplaats, biedt een uitzicht op de wallen uit het neolithicum.

Het initiatief werd als plattelandsproject door de gemeente Bekkevoort ingediend bij het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER in het Hageland en ontving hiervoor 8.500 euro subsidies.