Minimumstraf voor dertiger die werkmakker dood injaagt bij ongeval op E314 Kim Aerts

24 oktober 2019

14u35 0 Bekkevoort Een Genkenaar heeft in de Leuvense politierechtbank de minimumstraf gekregen voor een dodelijk ongeval vorig jaar. Ahmet K. reed met zijn bestelwagen tegen de achterkant van een vrachtwagen op de E314 in Bekkevoort. Werkmakker Ozkan, die op de passagierszetels zat, overleefde de klap niet.

Het was een koude winterochtend toen Ahmet K. op 28 februari vorig jaar (30) thuis in Genk omstreeks 4 uur vertrok om zijn collega Ozkan in Houthalen-Helchteren te gaan ophalen. De collega’s werkten voor het bedrijf EBR. Vanuit het Limburgse reden ze richting het Hageland toen het rond 4.50 uur fout liep in Bekkevoort waar de straatverlichting gedoofd was. Om een nog onbekende reden merkte K. de truck met oplegger niet op. De impact zat rechts vooraan. Passagier Ozkan raakte aanvankelijk ‘slechts’ zwaargewond, maar hij overleed later aan zijn verwondingen. K. kwam met de schrik vrij en werd in shock afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij hielp zijn collega eerst nog uit het wrak.

De Genkenaar diste eerst verschillende verklaringen op als oorzaak van het ongeluk. ‘Een bevroren wegdek’, ‘te kort genaderd’, ‘afgeleid door zijn collega’, ‘de vrachtwagen die over de pechstrook zwalpte’. Een deskundige kwam tot het besluit dat K. met gedoofde lichten reed. Een scan met een elektronenmicroscoop bracht daar uitsluitsel over. Verder lagen volgens de deskundige een beperkte zichtbaarheid en verwardheid bij de bestuurder aan de basis van het ongeval. K. zou met 142 kilometer per uur te snel hebben gereden. Maar volgens de expert zou het ongeval ook hebben plaatsgevonden bij een snelheid van 120 kilometer per uur.

De rechter veroordeelde K. tot een celstraf van drie maanden met uitstel, drie maanden rijverbod en een boete van 1.600 euro. Voor het niet dragen van de gordel werd hij vrijgesproken. K. moet opnieuw slagen voor de vier proeven van het rijexamen.