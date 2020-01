Medewerkers steken handen uit de mouwen om eerste asielzoekers morgen te verwelkomen in pop-up opvangcentrum Kristien Bollen

06 januari 2020

17u51 0 Bekkevoort Amper drie weken geleden raakte bekend dat in de jeugdherberg Zozimus aan de Witteweg in Bekkevoort een tijdelijke noodopvangcentrum voor zo’n 112 mensen vandaag de deuren zou openen. Morgen komen de eerste dertig asielzoekers aan. Medewerkers van het Rode Kruis en een aantal vrijwilligers zijn er vandaag volop in de weer om alles klaar te krijgen en de mensen er zo goed mogelijk op te vangen.

Niet enkel de omwonenden en de gemeente werden vrij laat op de hoogte gebracht dat er een tijdelijk asielcentrum zou komen. Ook de medewerkers van het Rode Kruis-Vlaanderen werden toen pas ingelicht. Niet veel tijd dus om voorbereidingen te nemen. “We hadden eigenlijk maar goed twee weken om alles voor te bereiden. Pas vanaf vandaag konden we hier in de jeugdherberg terecht. Alle medewerkers en vrijwilligers zijn druk in de weer om alles te installeren. Gelukkig is er hier al heel wat voorzien zoals bedden, tafels en stoelen maar er is veel meer. Zo moeten we kasten voorzien in de slaapkamers, het aansluiten van computers voor in het administratieve bureel, het klaarmaken van pakketten met producten voor persoonlijk hygiëne en verzorging die men krijgt bij aankomst, ... kortom, voldoende werk dus. Deze klus moet geklaard worden op één dag, morgen komen de eersten al toe”, zegt verantwoordelijke van het Rode Kruis Veerle Rumen.

Vrijwilligers

Het asielcentrum zal gerund worden door negen medewerkers van het Rode Kruis. De buurtbewoners werden per brief ingelicht over de komst en er was een infomarkt op het gemeentehuis. “Op de brief stond ons e-mailadres vermeld voor mensen die extra info wilden. Die vraag kwam er nauwelijks, wel boden zich een 15-tal vrijwilligers spontaan aan”.

Korte periode

Het asielcentrum blijft echter maar tot 13 februari. “Die dag zijn we hier zeker weg”, zegt Veerle. “Het klinkt misschien een beetje raar dat er slechts enkele weken een asielcentrum komt, maar dit is een noodoplossing. Zo zijn er centra niet kunnen open gaan (zoals Bilzen, waar brand werd gesticht) of zijn er een aantal die binnenkort open gaan maar waar men nu nog aan het verbouwen is. Vandaar deze pop-up om die enkele welken te overbruggen”.

Afgelegen

De jeugdherberg is niet bepaald in het centrum gelegen maar midden in de velden. De kortste bushalte is op ruim twee kilometer. “Daarom zetten we ook hard in op allerlei activiteiten”, vertelt Veerle. “In samenwerking met de vrijwilligers kunnen we lessen Nederlands aanbieden, is er begeleiding en het wegwijs maken in hun papierwerk voor hun aanvraag maar zijn er ook knutsel- of sportactiviteiten voorzien. Aangezien het om enkel gezinnen gaat moeten we rekening houden met verschillende leeftijden”.

Het asielcentrum is zeker geen gesloten centrum. De mensen kunnen zijn dus vrij om te gaan en staan waar ze willen. “Voor hen hebben we ook een brochure gemaakt zodat ze weten wat er in de buurt is en dat ze bijvoorbeeld moeten opletten voor het verkeer en dat ze voor hun eigen veiligheid en zichtbaarheid beter een fluohesje aantrekken. Ach, mensen hebben nu eenmaal angst voor het onbekende maar echt problemen verwachten we hier niet. Al kan je een discussie onderling, omdat iemand te luid snurkt (kamers zijn telkens voor zestien mensen), niet uitsluiten”, lacht Veerle die met een gerust gemoed de volgende weken tegemoet gaat. In het centrum is er ook steeds permanentie van het Rode Kruis.