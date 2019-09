Maak kennis met het Stonehenge van het Hageland! Ontdek de unieke site tijdens de Open Monumentendag Geert Mertens

05 september 2019

Wil je de geheimen van de Hermansheuvel - misschien wel het Stonehenge van het Hageland - leren kennen? Kom dan op 8 september naar de hangar Romain Kollman aan het Doornhof in Assent. “De Hermansheuvel is één van drie gekende Midden-Neolithische (circa 6.300 - 5.800 voor Christus) enclosure sites uit Vlaanderen”, klinkt het bij de organisatoren. Bezoekers kunnen zondag ook het gloednieuwe kunstwerk van Johan Huys bewonderden dat op de site wordt geplaatst.

“Op die manier wil de gemeente Bekkevoort de archeologische waarde visualiseren”, aldus schepen van Erfgoed Wouter Lenaerts van Bekkevoort.

De Hermansheuvel is uniek in de regio. “De site toont het nederzettingssysteem van de vroegste landbouwers in grote delen van het Noordwest-Europese leemgebied”, luidt het. “Sinds de jaren 1950 werden er door verschillende lokale en regionale amateur-archeologen prospecties uitgevoerd op de heuvel. Zij hebben inmiddels een indrukwekkende collectie vondsten aangelegd, maar het exacte aantal is onbekend.”

Schattingen lopen uiteen van 20.000 tot wel 100.000 artefacten. “Toch werd, ondanks de overvloed aan stenen werktuigen, pas in 2004 en 2005 de aanwezigheid van een dubbele omheiningsgracht in deze zone vastgesteld op basis van luchtfotografie. In de zomer van 2011 bevestigden de resultaten van een proefsleuvenonderzoek die bevindingen.”

Hoe we de site moeten interpreteren is een vraag die vooralsnog niet beantwoord kan worden. “Was dit een eigenlijke nederzetting waar mensen woonden en landbouw bedreven? Werden de grachten aangelegd ter verdediging? Of moeten we ze eerder zien als een uiting van samenhorigheid. Een bouwwerk dat door de gemeenschap op een bijzondere plaats in het landschap werd opgericht, misschien als een soort van religieuze plaats? Denk aan Stonehenge. Speelde de site bovenop de Hermansheuvel dus een rol van bovenlokaal belang? Is het een werk van één generatie of was het een plaats waar er gedurende verschillende eeuwen naar terug gekomen en aan gewerkt werd?”

Tijdens de Open Monumentendag vinden er elk half uur rondleidingen plaats. Daarnaast zijn er ook demonstraties silexbewerking en vuur maken. Van 11 tot 26 september vindt er ook een tentoonstelling plaats in het gemeentehuis met archeologische vondsten. Op 15 september vindt er ook een lezing plaats door professor Bart Vanmontfort van de KU Leuven. Plaats van afspraak is de raadzaal.