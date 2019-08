Kortenaken, Bekkevoort en Glabbeek genoemd als fusierijpe gemeenten in onderzoek van De Tijd. “Nee, wij willen niet fusioneren!”, zeggen de burgemeesters. Vanessa Dekeyzer

21 augustus 2019

11u49 7 Bekkevoort De Tijd voerde een onderzoek naar fusierijpe gemeenten naar aanleiding van de startnota van N-VA, met daarin de boodschap dat meer fusies van gemeenten opportuun is. Op basis van enkele parameters blijkt volgens De Tijd dat Glabbeek, Bekkevoort en Kortenaken best een fusiepartner zoeken. Maar daar lijkt bij deze drie gemeenten geen bereidheid toe.

De parameters die De Tijd hanteerde voor het onderzoek zijn: het aantal inwoners, de schuldenlast en de budgettaire ruimte. “Wij zijn misschien nog wel een van de kleinere gemeenten wat inwonersaantal betreft, maar Bekkevoort is wel groeiende en heeft nog een enorm groeipotentieel”, zegt burgemeester Hans Vandenberg (CD&V). “De schuldenlast vind ik een verkeerde parameter omdat die niet overal op dezelfde manier berekend is. Persoonlijk geloof ik niet in fusies, wel in verdere intergemeentelijke samenwerking. Vooral met Kortenaken, Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge hebben we vandaag al op verschillende vlakken afspraken rond samenwerking, maar behouden we tegelijk wel onze autonomie. In plaats van fusies op te dringen zou de Vlaamse overheid misschien beter eerst werk maken van een meer gelijkmatige verdeling van het gemeentefonds. Ook wij leveren heel wat inspanningen, onder meer voor realisatie van fietspaden, maar de middelen die daartegenover staan, zijn niet evenredig.”

Ook Kortenaaks burgemeester Stefaan Devos (CD&V) zegt voorstander te zijn van samenwerkingsinitiatieven. “We hebben hiervoor al verregaande onderhandelingen opgezet met onder meer Zoutleeuw, Linter en Geetbets. Laat ons in die lijn verder werken en het fusieverhaal laten voor wat het is.”

Drijft een volgende Vlaamse regering de fusieplannen toch door, dan is de breuk tussen de Wetstraat en de Dorpsstraat echt compleet.” Peter Reekmans

Peter Reekmans, Glabbeeks burgemeester, profileert zich al heel lang als grote tegenstander van opgelegde fusies. “In bijna alle gemeenten is steevast een meerderheid van de bevolking ‘tegen’ en is slechts een kleine minderheid ‘voor’. Enkel N-VA en Groen willen een fusie opleggen of gemeenten die niet willen fusioneren, financieel straffen. Een vaak gebruikt argument is dat gemeenten door fusies opnieuw meer taken zouden kunnen uitvoeren die ze nu vaak overlaten aan overkoepelende intercommunales. Gemeenten zouden dus opnieuw groot genoeg worden om hun bevoegdheden zelf uit te oefenen. In één klap zouden ze dan efficiënter en goedkoper kunnen werken. Maar er zijn meer dan voldoende bewijzen dat net het omgekeerde waar is.”

“En ondertussen blijven de federale en Vlaamse regeringen facturen doorschuiven naar de lokale besturen. Binnenkort kunnen ze dus zeggen dat kleinere gemeenten financieel niet leefbaar zijn”, gaat Reekmans verder. “Maar fusies zijn geen oplossing. Kijk maar naar Nederland en Denemarken, waar de fusies het overheidsbeslag niet hebben teruggedrongen. Drijft een volgende Vlaamse regering de fusieplannen toch door, dan is de breuk tussen de Wetstraat en de Dorpsstraat echt compleet.”