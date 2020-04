Kinderen en lokale handelaars leggen bewoners woonzorgcentrum ‘Hof ter Heyde’ in de watten DDH

01 april 2020

08u00 2 Bekkevoort Nu de bewoners van het woonzorgcentrum ‘Hof Ter Heyde’ geen bezoek meer mogen ontvangen, worden ze op andere manieren in de watten gelegd. Lokale verenigingen, handelaars en kinderen brachten allerlei geschenkjes.

De oproep van schepen van onderwijs Nathalie Weckx (Ons Dorp) om de kinderen van de drie scholen tekeningen, kaartjes en knutselwerken te laten maken voor de senioren in het woonzorgcentrum vielen niet in dovemans oren. Integendeel heel veel kinderen maakten iets speciaals en deden de bewoners glunderen. “Ik ben bijzonder trots wanneer ik zie dat de oproep zoveel respons kreeg. Dit is zo’n kleine moeite maar zo’n groot gebaar. Ik heb zelf een grootmoeder van 84 die nog zelfstandig woont en toen ik haar belde, vertelde ze mij dat ze soep was beginnen maken in de ochtend. Toen ik haar belde om 17 uur was die nog altijd niet klaar. Mensen telefoneerden haar om bij te praten, anderen brachten haar van alles en er was constant wel iemand die haar aandacht opeiste. Kortom ze had zoveel te doen dat haar soep maar niet gemixt geraakte. Ik geef toe dat ik soms ook denk ‘ik moet haar meer bellen en dat doen we nu blijkbaar met zijn allen”, gaat de schepen verder die ook heel blij is met de aandacht die lokale verenigingen en handelaars schenken aan de bewoners van het rusthuis.

Kinderdagverblijf ‘De speelberg’ heeft bijvoorbeeld de opbrengst van hun jaarlijkse eetdag gebruikt om er wafels mee te bakken voor de bewoners. De carnavalisten van ‘CV Kriekenbos’ hebben dan weer al hun zoetigheden, die ze hadden gekocht om uit te gooien tijdens de stoeten die niet doorgingen, aan het zorgcentrum gegeven.

Frituur “ ’t Pleintje” tenslotte in buurgemeente Meensel-Kiezegem bakte frietjes en bracht zondag nog broodjes naar het woonzorgcentrum. “Mijn grootouders verbleven in het rusthuis en familie van mij werkt er ook. We hebben dus een speciale band met het zorgcentrum maar natuurlijk willen we ook graag iets doen voor de mensen in Tielt-Winge. Ik contacteerde de verantwoordelijke van het lokale woonzorgcentrum maar die vertelde mij dat het moeilijk is om nu iets te doen voor hun bewoners omdat de mensen verdeeld werden over vier groepen. We hebben afgesproken iets te organiseren na de coronacrisis voor hen”, zegt Greet Beelen van “ ’t Pleintje”.

De bewoners van het zorgcentrum waren alvast blij met zoveel aandacht, net als schepen Weckx: “Corona brengt ons toch dichter bij mekaar, ook al moeten we afstand houden en dat is mooi. Hopelijk onthouden we dit ook na de crisis”.

