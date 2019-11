Kazan is opnieuw Belgisch Kampioen in de verdediging Vanessa Dekeyzer

09u28 3 Bekkevoort Mechelaar Kazan is opnieuw Belgisch kampioen geworden van het Nationaal Verbond van Dienst- en Verdedigingshonden (NVDV), dit voor de tweede keer in zijn carrière. Het Belgisch kampioenschap, een organisatie van club ‘K9 Underdogs’, vond plaats in Bekkevoort.

“Het was een unieke belevenis om voor eigen volk kampioen te kunnen spelen”, aldus baasje Tim Ceusters. “We trainen het hele jaar door drie keer per week om aan de top te komen. En dat is nodig want Kazan moet zich kunnen wapenen tegen elke onverwachte situatie.”

Tim heeft Kazan zelf gekweekt. “We zijn al generaties bezig met Mechelaars. In onze kennel in Bekkevoort worden honden gekweekt om sociale honden te worden, met een zuivere lijn. We zijn dus geen broodfokkers.” Nu Kazan al zes jaar is, wordt er uitgekeken naar opvolging. “We hebben zonet een nestje van acht pups gehad, waarvan ik er eentje gehouden heb, die moet dienen als opvolging van zijn vader, Kazan, genaamd Qbeau. Deze naam heeft een speciale betekenis. Kazan heet op zijn stamboom officieel ‘Quebo’, en Beau laat ons denken aan Beau, de moeder van Kazan, waarmee het allemaal begonnen is.”