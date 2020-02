Happy Hageland tabletkiosk voortaan beschikbaar in het gemeentehuis DDH

04 februari 2020

13u42 0 Bekkevoort In het gemeentehuis van Bekkevoort kan je voortaan gebruik maken van de zogenaamde Happy Hageland tabletkiosk. In heel de regio komen dergelijke apparaten te staan maar het gemeentehuis van Bekkevoort is één van de eerste locaties waar het toestel operationeel is.

Happy Hageland is een initiatief van verschillende gemeenten in de regio. Het is een app, gratis downloadbaar via de Google play store en de app-store van Apple, waarmee je lokale informatie kan opsnorren van de betrokken gemeenten. Bedoeling is digitaal sterk aanwezig te zijn en mensen te informeren over het reilen en zeilen in hun regio. Voortaan kan je dat dus niet alleen op je smartphone maar ook via de kiosk in het gemeentehuis. De app vind je overigens ook terug in de toeristische informatiepunten.