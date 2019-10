GPS uit wagen gestolen Kristien Bollen

03 oktober 2019

21u57 0

In de Robbesrodestraat in Bekkevoort stelde de eigenaar van een wagen woensdagochtend rond 7.30 uur vast dat dieven ingebroken hadden in zijn wagen. De dieven gingen aan de haal met een GPS-toestel. De politie werd ter plaatse gevraagd voor de nodige vaststellingen.