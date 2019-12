Gemeente nu pas op de hoogte: tijdelijk asielcentrum strijkt vlak na nieuwjaar neer in Bekkevoort Kristien Bollen

19 december 2019

17u44 21 Bekkevoort Het Rode Kruis-Vlaanderen opent van 6 januari tot 13 februari 2020 een tijdelijk noodopvangcentrum voor verzoekers om internationale bescherming in Bekkevoort. De organisatie maakt hiervoor gebruik van jeugdverblijf Zozimus langs de Witteweg. In het tijdelijke noodopvangcentrum in Bekkevoort kunnen 112 mensen terecht. De bedoeling is om in dit noodopvangcentrum vooral families met kinderen op te vangen. Een 10-tal medewerkers van Rode Kruis-Vlaanderen zullen het noodopvangcentrum runnen.

Laattijdig op hoogte gebracht

De burgemeester van Bekkevoort Hans Vandenberg, werd pas gisterenavond ingelicht over de komst van een zeer tijdelijk noodopvangcentrum naar zijn gemeente. “Ik ben verrast door de laattijdige melding maar niettemin zullen we onze humanitaire verplichtingen nakomen”, aldus burgemeester Vandenberg. “Eigenlijk ben ik dus wel een beetje ‘lastig’ over de manier waarop dit verloopt. Na vorige incidenten (zoals Bilzen) had de minister laten verstaan in de toekomst hier duidelijker in te zijn en meer transparantie na te streven. Dat is dus duidelijk niet het geval en alle beslissingen werden achter onze rug genomen. Het is niet dat we deze mensen niet willen helpen, maar pas maandag hebben we overleg met het Rode Kruis. Eerder overleg was dus niet slecht geweest zodat we onze burgers beter konden informeren”.

Communicatie naar omwonenden

De omwonenden worden per brief geïnformeerd over de komst van het noodopvangcentrum in Zozimus, langs de Witteweg. De andere inwoners van de gemeente worden via de gebruikelijke communicatiekanalen van de gemeente (website, facebook, twitter, pers) op de hoogte gesteld. Mensen kunnen met hun vragen terecht bij de gemeente op het nummer 013/460 560 en dit tijdens de gebruikelijke openingsuren.

Rode Kruis-Vlaanderen beseft dat de opening van een opvangcentrum voor verzoekers om internationale bescherming impact heeft op de nabije omgeving. Daarom besteedt de organisatie in elke fase aandacht aan een transparante communicatie met inwoners en lokale overheden zodat het samenleven in de beste verstandhouding mogelijk is.