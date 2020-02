Gedimat Hendrickx is de beste bouwhandelaar van 2020 DDH

24 februari 2020

14u28 2 Bekkevoort Bouwhandelaar Gedimat Hendrickx uit Bekkevoort is eind vorige week door de Beroepsvereniging van de bouwhandelaar (FEMA) verkozen tot beste bouwhandelaar 2020. “Het leken wel een beetje de Oscars”, vertelt Steven Hendrickx die de prijs in ontvangst mocht nemen samen met zijn nonkel Bart.

De prijs werd al tien jaar lang niet meer uitgereikt, maar dit jaar dus weer wel. “Enkele honderden fabrikanten stemden de voorbije maanden op hun favoriete bouwhandelaar en omgekeerd. Uiteindelijk kregen wij te horen dat we in de top vijf stonden bij de handelaars en we dus kans maakten op de titel. Dan word je toch een beetje zenuwachtig”, vertelt Steven.

De avond van de bekendmaking kregen alle aanwezigen een minuut de tijd om op hun favoriet uit de top vijf te stemmen. “Het was toch een beetje zoals bij de Oscars, want het was even spannend. Wanneer ik het lijstje bekeek en de concurrenten zag, had ik nooit verwacht dat wij het zouden halen, maar uiteindelijk bleken wij de winnaars te zijn”, vertelt Steven die vooral zijn personeel in de bloemetjes wil zetten met de titel. “In mijn speech had ik het over ons personeel, want zonder hen zouden we echt nergens staan. Dat klinkt als een cliché, maar het is de waarheid. Natuurlijk zijn wij blij met deze prijs. Het is een bevestiging en meteen ook een motivatie om het nog beter te doen in de toekomst.”

Het bedrijf werd geloofd voor zijn klantgerichte aanpak en voor het familiale karakter. Gedimat Hendrickx werd opgericht in 1922 en is intussen toe aan de vierde generatie uitbaters uit dezelfde familie. Bij de fabrikanten van bouwmateriaal ging het Limburgse tegel- en klinkerbedrijf Ebema met de titel aan de haal.