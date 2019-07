GBS De Verre Kijker en VBS ’t Scholeke beloond voor hun strijd tegen zwerfvuil



Kristien Bollen

03 juli 2019

13u30 0 Bekkevoort Het voorbije schooljaar leverden de scholen GBS De Verre Kijker (Bekkevoort) en VBS ’t Scholeke (Wersbeek) veel inspanningen om hun schoolomgeving proper te houden en de zwerfvuilproblematiek onder de aandacht te brengen.

Voor deze inspanningen krijgen deze twee scholen vanuit Mooimakers in het kader van Operatie Proper een financiële beloning. GBS De Verre Kijker ontvangt 750 euro, terwijl ’t Scholeke 462 euro op haar rekening mag schrijven. Operatie Proper kadert in het coachingtraject van Mooimakers dat de gemeente ondersteunt in haar strijd tegen de zwerfvuil- en sluikstortproblematiek.

Correct sorteren en themalessen

Zo leren de leerlingen van ‘t Scholeke om het afval correct te sorteren op de speelplaats en krijgt elke graad themalessen rond de afval- en zwerfvuilproblematiek. Ook verplicht de school het gebruik van brooddozen, drinkbussen en koekjesdozen bij de leerlingen. Op regelmatige tijdstippen ruimen de leerlingen en leerkrachten het zwerfvuil in en rond de school op.

Feestvarkentje

GBS De Verre Kijker doet naast de zwerfvuilopruimacties rond de school en op de weg van en naar het speelbos, ook inspanningen om het sorteergedrag bij de kinderen te vergroten, onder meer dankzij het project ‘feestvarkentjes’ van EcoWerf en door verschillende afvalbakken op de speelplaats te plaatsen. Met het Plastic Soup-lesmateriaal leren de klassen alles over de plasticvervuiling in onze zeeën en gaan ze actief aan de slag om het plasticverbruik te verminderen.