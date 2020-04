Fietser overleden na aanrijding op fietspad Kristien Bollen

28 april 2020

10u09 11

Een 45-jarige man die in Bekkevoort verbleef, is maandagmiddag overleden na een verkeersongeval op de Staatsbaan in Bekkevoort. De veertiger fietste rond 12.10 uur op het fietspad in de richting van Diest. Ter hoogte van het kruispunt met het Prinsenbos werd de man op het fietspad aangereden door een bestelwagen die in dezelfde richting reed. De fietser werd opgeschept door de bestelwagen. Het slachtoffer overleed kort nadien in het ziekenhuis.

Het parket stelde een verkeersdeskundige en een wetsdokter aan om de oorzaak van het dodelijke verkeersongeval te onderzoeken. Het is voorlopig onduidelijk waarom de bestuurder van de bestelwagen, een vijftiger uit Bekkevoort, met zijn wagen op het fietspad terechtkwam. Volgens de eerste vaststellingen zou overdreven snelheid niet aan de basis van het ongeval liggen. De bestuurder legde ook een negatieve adem- en speekseltest af.