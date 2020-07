Elien en co stappen 100 kilometer rond Bekkevoort als alternatief voor Dodentocht DDH

26 juli 2020

13u46 0 Bekkevoort Nu de jaarlijkse Dodentocht is afgelast, organiseerden Rob Geneyn (27) en zijn vriendin Elien Francoys (25) uit Bekkevoort hun eigen dodentocht in de regio. Vrijdagavond begonnen ze aan hun 100 kilometer lang avontuur. Rob volgde in de bezemwagen, Elien stapte samen met familie en vrienden van Bekkevoort naar Tielt-Winge, Diest en Bunsbeek. Twee van hen gaven op, de andere drie haalden de finish zaterdagavond rond 18 uur. Schepen Raf Vanmeensel (Ons Dorp) gaf het startschot en wil het initiatief volgend jaar een vervolg geven met een groter opgezet evenement.

Bij de start kregen de deelnemers van de schepen een streekbier en een lokale wijn cadeau maar die werden verstandig weggestopt voor later want hen wachtte toen nog 100 kilometer wandelen. “Elien wilde heel graag de dodentocht stappen, haar mama deed dat al 14 keer, maar dat kon niet doorgaan door de coronamaatregelen. Daarom hebben we dit alternatief verzonnen. Ze stapten van Bekkevoort naar Tielt-Winge, keerden terug naar het centrum om vervolgens naar Diest te wandelen, weer naar Bekkevoort en tenslotte naar Bunsbeek, waar de ouders van Elien wonen, om uiteindelijk te eindigen in Bekkevoort”, vertelt Rob wanneer we hem tijdens hun tocht belden in de bezemwagen.

Mama stapte 50 kilometer mee

De route ging de eerste kilometers vooral langs de wandelknooppunten maar sloot later aan op de fietsknooppunten die toch iets bredere wegen gebruiken. Tijdens de nacht gaven twee deelnemers op. Eliens mama, Pascale Rodijns (53), stapte een stukje mee om haar dochter te steunen. “Van bij het begin had ze besloten om de eerste 25 kilometers mee te stappen en de laatste 25, iets wat ze ook gedaan heeft”.

De sfeer bij de drie overblijvers bleef goed, ook al hadden ze niet meteen veel wandelervaring. “Eerlijk, tijdens het jaar wandelen wij echt niet zoveel. Die dodentocht was iets wat Elien echt wilde doen en we hebben wel een beetje getraind de voorbije weken maar ervaren stappers zijn we zeker niet. Ik ben best trots op deze prestatie”, besluit Rob.

Bucketlist

Elien zelf was achteraf tevreden met haar prestatie: “Dit kan ik afvinken van mijn bucketlist. Zonder de steun van iedereen die mij erdoor trok tijdens de moeilijke momenten was het mij niet gelukt”.

Schepen Raf Vanmeensel heeft veel bewondering voor het initiatief en wil het volgend jaar groters aanpakken. “Het lijkt mij een goed idee om dit volgend jaar uit te werken als terugkerend event met de naburige gemeenten”.