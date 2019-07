Eerste ongeval op pas hertekend afrittencomplex E314 Tom Van de Weyer

14 juli 2019

11u52 4

Op de afrit van de E314 gebeurde zaterdagmiddag een aanrijding. Het afrittencomplex is nog maar pas heropend na een heraanleg van de rijstroken. Volgens automobilisten is de verkeerssituatie er alleen maar gevaarlijker op geworden. “Dit is waarschijnlijk niet het laatste ongeval.”

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) had de afritten vier maanden gedeeltelijk afgesloten om er bredere fietspaden te leggen. “Tegelijk werd de indeling van de afritten teruggebracht van drie naar twee stroken”, zegt Benny Reviers (Ons Dorp), schepen van Verkeer. “Deze aanpassing werd gedaan op advies van verkeersdeskundigen van AWV. Er is nu per rijrichting maar één rijvak meer voor doorgaand verkeer, wat de snelheid naar beneden haalt. Een aanrijding kunnen we niet geheel uitsluiten. Het uitgangspunt van AWV bij de heraanleg was de snelheid drukken, die in het verleden te vaak aanleiding gaf tot ongevallen met zware stoffelijke schade.”

De afritten liggen langs de Staatsbaan (N2), die de voorbije jaren vanuit het centrum van Bekkevoort werd heraangelegd. Deze wegenwerken zijn geheel afgerond.