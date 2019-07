Dronken bestuurder van de weg gehaald door andere weggebruikers Kristien Bollen

02 juli 2019

19u11 0 Bekkevoort Maandagnacht werd in de omgeving van Bekkevoort een wagen zonder lichten gesignaleerd. Even later kreeg politie enkele oproepen van bestuurders die merkten hoe de wagen gevaarlijk over de weg zwalpte en richting Halen reed.

De politie kon de bewuste bestuurder rond 0.15 uur aantreffen in Rijnrode. Daar was de man door enkele andere weggebruikers al aan de kant gezet. De bestuurder, de 41-jarige B.P. uit Remicourt, die duidelijk over zijn theewater zat, verzette zich hevig tegen de politie. De man weigerde een ademtest, alsook een bloedproef. Bij verdere controle bleek dat de man met een firmawagen de baan op was en bovendien over geen geldig rijbewijs beschikte. De nodige pv’s werden opgemaakt, de bestuurder zal zich later nog mogen verantwoorden voor de politierechtbank.