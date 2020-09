Dorien (30) klaagt staat van wegen aan: “Ik ben minstens 6 weken werkonbekwaam, nadat ik ten val kwam over slecht onderhouden wegen” Dirk Desmet

21 september 2020

18u55 0 Bekkevoort Dorien M. (30), die liever niet met foto in de krant komt en haar familienaam ook liever niet gepubliceerd ziet, zit de komende weken thuis. Aanleiding was een jogging in de buurt van waar haar mama woont in Bekkevoort. “Via de Hulststraat liep ik terug richting Steenberg, het onverharde stuk weg aangeduid als ‘weg in slechte staat’. Ik viel er over één van de vele plekken die de gemeente herstelde, ik ben niet de eerste”.

Volgens Dorien worden de putten in de straat regelmatig gedicht met stenen, maar, zo zegt ze, dat is maar oplapwerk er wordt niets essentieels aan verholpen. Mensen, die minder mobiel zijn, kunnen er niet eens wandelen en vele fietsers vallen op het allegaartje dat er ligt. Zelf ben ik ook al meermaals uitgeschoven met de fiets of tijdens wandelingen of looptochtjes en dat telkens op plaatsen waar de putten gedicht werden. Ik probeer hier altijd tussen te slalommen, maar soms is dit gewoon echt onmogelijk. Op de stenen schuif je ook onmiddellijk weg of je slaat er je voet op om. Altijd kan ik me nog net rechthouden of kom ik er met wat vuil of een schaafwondje vanaf, die ene keer dus niet”, zegt Dorien die ook weet dat ze niet de enige is die hier hinder van ondervindt.

Zondag liep het echt fout

Vorige zondag liep het echt fout en kwam ze fout ten val. “Gelukkig was er een buurtbewoner die mijn hulpkreten hoorde. Een bezoek aan de spoedafdeling bracht het verdict. Ik heb een zwaar gekneusd scheenbeen, een gebroken enkel, open wonden aan de handen die na 2 dagen zijn beginnen ontsteken en ik zit minstens thuis voor 6 tot 8 weken en volgens de dokters misschien langer”.

Op krukken lopen kan ze evenmin door de ontstoken handen en dus is de 30-jarige vrouw redelijk immobiel. “Ik woon normaal zelfstandig in Lint en kom wekelijks naar ons mama, die in Bekkevoort woont, maar voorlopig ben ik ook weer bij haar ingetrokken, ik heb de hulp echt nodig”.

Dorien vraagt enig begrip van het gemeentebestuur en hoopt dat die eindelijk het probleem definitief aanpakken. “Die kleine herstellingen helpen echt niet. Hier moet echt iets anders gebeuren zodat mensen niet constant vallen. Aangezien ik hier niet woon, kom ik hier maar af en toe. Als ik dan telkens mensen zie vallen, weet ik dat er veel meer zijn”, zegt Dorien die de weg ook niet geasfalteerd wil zien. “Dit is hier puur natuur, dus dat hoeft zeker niet. Anderzijds moet de gemeente de weg wel veilig maken zodat er niet constant mensen vallen. Ik maak mij bij sommigen misschien niet populair maar iemand moet het zeggen”.

Schepen Benny Reviers (Ons Dorp) is verbaasd want volgens hem kwam er geen klacht binnen bij de gemeente. “Als er geen klacht binnen komt, kunnen we weinig ondernemen. Die weg wordt jaarlijks twee keer onderhouden”.