Dieven gaan aan de haal met 250 kg aardappelen Kristien Bollen

16 september 2019

15u59 1

Op een veld in Rijnrode in Bekkevoort stelde de eigenaar zondagnamiddag rond 17 uur vast dat dieven ongeveer 250 kg aardappelen gestolen hadden. De aardappelen waren reeds gerooid en in kisten op de wagen in het veld gestapeld. De dieven gingen aan de haal met enkele van zulke gevulde kisten.