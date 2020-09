Dieven breken automaat open Kristien Bollen

20 september 2020

17u25 0

Dieven sloegen in de nacht van zaterdag op zondag toe in de Boerderijwinkel aan de Staatsbaan in Bekkevoort. Daders vernielden de automaat om aan de haal te kunnen gaan met het wisselgeld. De politie die de feiten vast stelde, opende een onderzoek naar de mogelijke daders.