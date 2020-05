Dieter (38) opent tattoo-shop in volle coronacrisis: “Mijn oudste klant is 76" DDH

24 mei 2020

11u44 27 Bekkevoort In volle coronacrisis een tattoo-shop openen, het is niet meteen ideaal maar Dieter Marsoul (38) doet het toch in Bekkevoort. “Vroeger was ik bouwvakker, nu doe ik wat ik graag doe”, vat hij zijn initiatief samen.

Al drie jaar werkt Dieter bij tattoo-artist Chris in Leopoldsburg (Tattoo Thor BVBA) en vandaag vindt hij het tijd voor zijn eigen zaak. “Ik heb van Chris ontzettend veel geleerd en leerde hem kennen toen ik nog in de bouw zat. Ik deed de verbouwing van zijn zaak en sindsdien zijn we vrienden. Tattoo’s hebben mij altijd geboeid en toen hij hulp zocht, zag ik dat meteen zitten. De laatste tijd had hij minder werk en was ik al vaak thuis bezig, nu hebben we ‘in eigen kot’ een heuse tattoo-shop gebouwd en zijn we er helemaal klaar voor”, vertelt Dieter die eerder als bouwaannemer failliet ging. “Ken je dat, klanten die niet op tijd betalen en dan geraak je zelf in de problemen. Ik begon eerder al met een zeewateraquarium-speciaalzaak samen met mijn vrouw maar tatoeëren is echt mijn leven. Ik ben er zot van en ik ben dan ook blij dat ik een eigen zaak kan starten en dan nog in mijn eigen huis”.

Fier op sleeve

Zelf is de artiest ook niet vies van een mooie tekening op zijn lichaam. “Ik sta zelf ook half vol. Ik ben vooral heel fier op mijn sleeve. Daarvoor had ik maar liefst dertien beurten over in Amsterdam”, vertelt hij.

Aangezien de tatoeëerder zijn zaak opstart in volle coronaperiode neemt hij vanzelfsprekend de nodige voorzorgsmaatregelen. “Klanten mogen niets aanraken, ook niet onze boeken met voorbeelden. Gelukkig is de business de voorbije jaren al geëvolueerd zodat we al lang wegwerpnaalden gebruiken. Het machientje zelf pakken we ook volledig in en ontsmetten we na elke sessie, naast allerlei andere voorzorgsmaatregelen”.

Dieter kan alvast rekenen op een zeer uitgebreid cliënteel. “Mijn jongste klant is mijn dochter Dacha en die is 14. Zij wilde graag een klein aandenken aan het feit dat ze meter werd van mijn jongste. De oudste klant is 74. Het was een dame die ‘DNR’ op haar borst wilde. Dat is een term (Do Not Resuscitate, red.) die bij het medisch personeel gekend is en wil zeggen dat ze niet moeten reanimeren bij zware problemen. Haar nicht van 65 kwam even later ook langs voor eenzelfde tattoo”.

Wie meer wil weten kan mailen naar soulle@telenet.be of bellen naar het nummer 0475/90.34.64. Je vindt ook meer informatie op zijn site www.soulle.be. Zijn shop vind je in de Staasbaan 274 in Bekkevoort.