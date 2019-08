Dakisolatie gemeentehuis vat vuur Kristien Bollen

19 augustus 2019

Tijdens onderhoudswerken aan het gemeentehuis van Bekkevoort in de Eugeen Coolsstraat vatte deze voormiddag rond 11.20 uur dakisolatie vuur. Arbeiders waren bij onderhoudswerken aan het dak roofing aan het branden. De arbeiders probeerden in eerste instantie het vuur zelf te blussen; toch was tussenkomst van brandweer noodzakelijk. Gelukkig werd alles vrij tijdig opgemerkt waardoor de schade aan het gebouw heel miniem is.