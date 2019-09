Buurtbewoners kunnen vegetatiebrand zelf blussen Kristien Bollen

24 september 2019

In de Leeuwkensstraat in Bekkevoort merkten alerte buurtbewoners deze namiddag rond 16.10 uur de brand van een haag op. De brandende haag stond dicht bij een woning. Nog voor de gealarmeerde brandweer ter plaatse was, hadden de buurtbewoners de brand reeds kunnen blussen.