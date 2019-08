Bromfietser gewond na aanrijding Kristien Bollen

21 augustus 2019

16u57 0

Op de Staatsbaan in Bekkevoort raakte dinsdagnamiddag rond 16.30 uur een bromfietser gewond. De bestuurder van een BMW, een 63-jarige dame uit Scherpenheuvel, draaide rechtsaf maar merkte niet of te laat op dat een 18-jarige jongeman uit Bekkevoort met zijn bromfiets op het fietspad reed. Bij de aanrijding kwam de bromfietser ten val en raakte gewond. Hij werd ter verzorging en verdere controle overgebracht naar het AZ in Diest.