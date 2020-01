Boete voor koppel dat sluikstort aan carpoolparking KAR

28 januari 2020

Een koppel uit Bekkevoort is veroordeeld tot een geldboete voor sluikstorten. Aan het afrittencomplex in Bekkevoort werden op 4 maart vorig jaar verschillende grote vuilzakken aangetroffen op de carpoolparking. Fabienne B. en Mark J. konden geïdentificeerd worden aan de hand van een brief in een van de zakken van een incassobureau bestemd voor beiden. Het koppel daagde niet op voor verhoor bij de politie. Aan de rechter legden ze uit dat die brief waarschijnlijk verloren ging. Aan de gemeente betaalden ze wel al een boete van 500 euro voor het dumpen van het afval. De rechter legde ieder een geldboete op van 800 euro met uitstel.