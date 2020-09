Belgische wijnsector smeekt om steun: “Hulp van overheid is écht nodig” DDH

03 september 2020

17u39 0 Bekkevoort De Belgische wijnbouwers vragen steun van de overheid want, zo zeggen ze, anders halen we het niet. Een en ander werd duidelijk bij een bezoek van minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) aan de Kluisberg, een wijndomein in Bekkevoort.

Jos Vanlaer is eigenaar van de Kluisberg en begon destijds als hobbyist, maar bouwde de wijngaard langzaam uit tot een heus familiebedrijf en hij is duidelijk niet alleen, want afgelopen jaar breidde de wijngaarden in Vlaanderen uit met vijftien procent, tot een totaal van 441 hectare. “In totaal kwamen er maar liefst achttien wijngaarden bij. We zijn nu met 154 in totaal”, weet Jos. In totaal werd afgelopen jaar net geen anderhalf miljoen liter wijn geproduceerd, waarvan ongeveer de helft in Wallonië en de andere helft in Vlaanderen. Limburg neemt bij ons de eerste plaats in met ruim 290.000 liter en Vlaams-Brabant staat tweede met zo’n 170.000 liter. “We mogen zeker niet klagen, maar onze vzw ‘Belgische Wijnbouwers’ trekt het niet langer alleen en heeft echt nood aan ondersteuning vanuit de overheid. Al jaren redden we het alleen en doen we ons best, maar er is echt nood aan hulp”.

Minstens 15.000 euro nodig

Jos denkt hierbij vooral aan financiële steun. “Ik denk dat we op jaarbasis toch nood hebben aan zo’n 15.000 euro. Wanneer je op een beurs wil gaan staan, is dat niet gratis en ook de promotie van onze Belgische wijn kost geld. Het zou fijn zijn als we eindelijk enige steun kunnen krijgen.”

De wijnboer verwijst ook naar de verschillende inspanningen die de vzw jaarlijks levert, zoals het geven van lessen en het uitnodigen van oenologen die uitleg komen geven aan de leden. “Dat allemaal samen kost natuurlijk geld en daarom zou het fijn zijn indien we enige steun kregen. Uiteindelijk brengen de Belgische wijnen ook geld in de lade van de staatskas.”

De vzw hoopt, bij monde van hun voorzitter Lodewijk Waes, op drie maatregelen van de overheid. Zo hopen ze op een accijnzenverlaging, een eenvoudigere administratie en op meer mogelijkheden om de Belgische wijnen te promoten.

Volgens Vanlaer wordt het dit jaar alvast een goed wijnjaar, want de druiven zien er goed uit. “We hadden het weer mee en we hebben weinig hinder ondervonden van vorst. Anderzijds kampten sommige domeinen wel met zonnebrand. Eind september gaan we oogsten en dan zullen we het zien”.