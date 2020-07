Bekkevoortse gemeenteraad keurt unaniem ondersteuningsmaatregelen goed voor lokale handelaars en horeca en beloont zorgverleners DDH

07 juli 2020

15u10 1 Bekkevoort Het gemeentelijk coronafonds van Bekkevoort beloont zorgverleners en ondersteunt de lokale handel en het sociaal weefsel met 110.000 euro.

De oprichting van een dergelijk fonds was een idee van “Ons Dorp” en resulteert nu in een aantal concrete steunmaatregelen die, op de jongste zitting van de gemeenteraad, door alle raadsleden werden goedgekeurd.

Alle inwoners die tewerkgesteld zijn in ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuisdiensten, huisartsenpraktijk en andere zorginstellingen worden beloond met 10 Bekkebons met een totale waarde van €100. “Die kunnen uitsluitend gebruikt worden bij de lokale handelaars of horeca. Daarnaast worden ook mantelzorgers, gemeente- en OCMW-personeel, onthaalouders, leerkrachten van het vrij onderwijs en ingezette vrijwilligers beloond. De totale kost voor dit luik is geraamd op 56.000 euro”, legt schepen Nathalie Weckx (Ons Dorp) uit.

Elke inwoner kan bovendien een zogenaamde ‘Bekkebon20%’ digitaal aankopen voor 10 euro, de gemeente verhoogt de waarde vervolgens met 20% zodat je er voor 12 euro aankopen mee kan doen, alweer uitsluitend lokaal te gebruiken. “Op deze manier hopen we een extra omzet van meer dan 200.000 euro te kunnen creëren”, vult Weckx aan.

Verenigingsleven

Tenslotte zal Bekkevoort extra ondersteuning bieden aan het verenigingsleven. Alle erkende verenigingen en parochiezalen krijgen dezelfde subsidies als vorig werkingsjaar en deze worden éénmalig verhoogd met 20%. “De gemeentelijke steun aan onze verenigingen is noodzakelijk zodat het sociale weefsel terug opgestart kan worden. Daarnaast zal er in 2020 ook geen huur gevraagd worden voor het gebruik van gemeentelijke gebouwen door verenigingen”, besluit schepen Raf Vanmeensel (Ons Dorp).