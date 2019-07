Bekkevoort wil volgend jaar meer kilometers in het parcours van Dwars door het Hageland Tom Van de Weyer

03 juli 2019

17u17 0 Bekkevoort Bekkevoort wil volgend jaar opnieuw een grotere rol spelen in de wielerwedstrijd Dwars door het Hageland. “We hebben een afspraak met de provincie en gedeputeerde Monique Swinnen om Bekkevoort, en mogelijk ook kleine buurgemeenten, meer bij het evenement te betrekken”, zegt schepen van Toerisme Wouter Lenaerts (CD&V).

Dwars door het Hageland komt elk jaar live op tv en is een unieke kans voor de gemeenten om toeristisch in beeld te komen. Hoewel Bekkevoort ze mee had gesponsord, reed de koers op 21 juni maar een kort stukje langs de Staatsbaan en speelde ze zich verder geheel af op het grondgebied van Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem en Diest. Dit kwam onder meer door een wijziging in de organisatie die op het laatste moment werd doorgevoerd.

In vorige edities reed de koers door verschillende kleine gemeenten van het Hageland. Met steun van het LEADER-project van de provincie werden toen langs het parcours wielerdorpen gezet in Kortenaken en bij Hoeve De Peinwinning in Wersbeek.

“Volgend jaar willen we opnieuw meer kilometers door Bekkevoort zien”, zegt Lenaerts. “We hebben immers enkele prachtige passages die passen in het parcours, zoals de Kerkstraat en de Heuvelstraat. We zullen met de provincie en de organisatoren tijdig rond de tafel zitten.”

“Een grote ronde langs alle gemeenten zit er allicht niet meer in. Volgens de organisatoren is het gebied te groot om overal seingevers te zetten en straten af te sluiten.”